أعلن موقع “المؤتمر نت”، لسان حال حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أنه تم إلغاء قرار تشكيل هيئة الإفتاء الصادر عن المجلس السياسي الأعلى، يوم الإثنين الماضي.

وذكر الموقع أنه تم الاتفاق على أن يُعاد تشكيل هيئة الإفتاء من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعلم والتقوى، في إشارة غير مباشرة إلى افتقار من الهيئة التي أعلن عنها مؤخرا، لهذه المعايير.

وعيّن “المجلس السياسي الأعلى”، الذي شكله تحالف الحوثيين وصالح، يوم الإثنين الماضي مفتيًا جديدًا، وهيئة إفتاء شرعية، حيث نص القرار على تعيين “شمس الدّين محمد شرف الدّين رئيسًا لهيئة الإفتاء، ومفتيا للديار اليمنية، قبل أن يتراجع عن هذا التعيين يوم الخميس.

وأثار قرار تشكيل هيئة الإفتاء الجديدة استياءً واسعًا، وعاصفة من التعليقات الناقدة والساخرة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بين المدونين اليمنيين.