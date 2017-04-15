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السبت 15 ابريل 2017 07:34 مساءً
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مصرع 32 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث قطار بالهند
حادث قطار في الهند

مصرع 32 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث قطار بالهند

السبت، 15 ابريل 2017 07:33 م
أ ش أ

لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، إثر خروج قطار للركاب عن مساره بولاية “إندرا براديش” الهندية.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 50 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن 7 عربات من القطار خرجت عن القضبان واصطدمت بقطار آخر للبضائع كان يقف في الاتجاه الآخر.

ونقلت الشبكة عن مسئولين محليين قولهم، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة؛ حيث أن بعض الركاب مازالوا محاصرين داخل القطار.

وكان 146 شخصا قد لقوا مصرعهم في شهر نوفمبر الماضي في حادث مماثل خرج فيه قطار عن مساره بولاية “أُتر براديش” الهندية.

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