لايبزيج يفوز على فرايبورج برباعية نظيفة.. وبروسيا دورتموند يهزم فرانكفورتالسبت، 15 ابريل 2017 07:34 م
2017-04-15 17:03:18 GMT
ألمانيا/الدوري الالماني/رياضة أكبر أصغر إعادة الضبط
برلين في 15 أبريل /أ ش أ/ واصل فريق لايبزيج، وصيف الدوري الألماني لكرة القدم بـ61 نقطة، ملاحقة المتصدر بايرن، وذلك بعدما أمطر شباك ضيفه فرايبورج برباعية نظيفة في افتتاح الجولة 29 للمسابقة.
سجل أهداف أصحاب الأرض كل من يوسف بولسن في الدقيقة 36، وتيمو ويرنير في الدقيقة 42، ونابي كيتا في الدقيقة 51، ودييجو ديم في الدقيقة 90، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا.
كما اكتسح هوفنهايم ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ على ملعب نيكار أرينا وتغلب عليه بنتيجة 5-3، ليرفع رصيده لـ54 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزوار عند 39 نقطة في المركز الثامن.
وتناوب على إحراز أهداف أصحاب الضيافة كل من آدم شالاي في الدقيقتين 9 و24، وكريم ديميرباي في الدقيقتين 58 و89، ومارك أليكسندر أوث في الدقيقة 75، فيما سجل للزوار كل من يانيك فيسترجارد في الدقيقة 31، ولارس ستيندل في الدقيقة 35 واللاعب ذو الأصول السورية محمود داوود في الدقيقة 78.
من جانبه، استعاد بروسيا دورتموند توازنه بعد الهزيمة الأوروبية، وتغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-1 على ملعب سيجنال إيدونا بارك، رافعا رصيده لـ53 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الزوار عند 38 نقطة في المركز التاسع.
وأحرز لـ “أسود فيستفاليا” كل من ماركو رويس في الدقيقة الثانية، وسوكراتيس باباستات في الدقيقة 34، وبيير-إيميريك أوباميانج في الدقيقة 86، بينما سجل هدف فرانكفورت الوحيد لاعبه ماركو فابيان في الدقيقة 29.
فيما سقط فريق العاصمة هيرتا برلين أمام مضيفه ماينز بهدف نظيف، سجله قلب دفاعه جون أنتوني بروكس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46، في المباراة التي احتضنها ملعب أوبيل أرينا.
وبهذه الخسارة، توقف رصيد برلين عند 43 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ماينز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر.
كما تغلب أوجسبورج على ضيفه كولن بهدفين لواحد على ملعب إمبولس أرينا، رافعا رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر المعرض للهبوط، بفارق الأهداف عن ماينز، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 40 نقطة في المركز السابع.
سجل لاعبو أوجسبورج أهداف المباراة الثلاثة، حيث أحرز مارتن هينتيرجير في الدقيقة الخامسة، وباول فيرهايخ من ضربة جزاء في الدقيقة 23 هدفي فريقهم، بينما أسكن فيليب ماكس الكرة بالخطأ في مرماه لصالح الزوار في الدقيقة 65.
يذكر أن المباراة شهدت طرد لاعبين من أصحاب الأرض في الرمق الأخير للقاء، حيث حصل كوو جا تشيول على البطاقة الصفراء الثانية بسبب التدخلات الخشنة في الدقيقتين 60 و89، بينما أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشر للاعب ألفريد فينبوجاسون بسبب السلوك العنيف في الدقيقة 92.
وفي نفس الجولة أيضا تغلب فولفسبورج، صاحب المركز الثالث عشر بـ33 نقطة، بثلاثية بيضاء على ضيفه إنجولشتات، ذو الـ28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
أحرز أهداف أصحاب الأرض كل من ماركوس سوتنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46، واللاعب التركي يونيس مالي في الدقيقة 68 وماريو جوميز في الدقيقة 80.
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