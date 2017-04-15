أعلن مصدر أمني عراقي، أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، شنوا هجوما بغازات سامة في منطقة تم استعادتها مؤخرا في غربي الموصل.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية عن ضابط من قوات مكافحة الإرهاب - رفض الكشف عن أسمه - اليوم السبت قوله “إن الهجوم وقع الليلة الماضية، في حي الأبار، عندما اطلق تنظيم داعش قذائف محملة بغاز الكلور، مضيفا أن سبعة جنود عانوا من مشاكل في التنفس، وتم علاجهم في عيادة ميدانية مجاورة.

وتقاتل القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة حاليا مسلحي تنظيم (داعش) في الشطر الغربي من الموصل، فيما يقول مسؤولون عراقيون إن أكثر من نصف الشطر الغربي من مدينة الموصل تمت استعادته.