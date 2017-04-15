بدأت النيابة العامة في إسطنبول، تحقيقًا بحق 17 من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة والأتراك المقيمين فيها، للاشتباه بتورطهم بدعم أو الانضمام لجماعة “فتح الله جولن”.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، اليوم السبت فإن قائمة الأشخاص التي تحقق فيها النيابة تضم مسئولين وسياسيين أمريكيين، وعناصر في المخابرات الأمريكية، وأكاديميين، بالإضافة إلى أتراك أصحاب أدوار هامة في جماعة “جولن” من

المقيمين في الولايات المتحدة.

ومن بين الأشخاص الذين تضمهم القائمة المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، ومديرها الأسبق جراهام فولر، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر، والمدعي العام الفيدرالي السابق لمقاطعة جنوب نيويورك بريت بهارارا، ورئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ديفيد كوهين، ورئيس التحالف التركي الأمريكي فاروق تابان.

وفتحت النيابة تحقيقًا بحق الأشخاص المذكورين بتهم محاولة القضاء على النظام الدستوري، والبرلمان، والحكومة التركية، والانضمام لمنظمة إرهابية، كما أصدرت تعليمات للمؤسسات المعنية بإجراء بحث عن مواعيد دخول الأشخاص المذكورين لتركيا وخروجهم منها، وعلاقتهم بعناصر بجماعة “جولن” التي تصنفها الحكومة التركية كمنظمة إرهابية، كما تتهمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، العام الماضي.

وقالت الأناضول إنه في حال أثبتت التحقيقات تورط هؤلاء الأشخاص بالتهم المذكورة، فإن السلطات الرسمية التركية ستصدر “نشرة حمراء” بحقهم لدى الشرطة الدولية “الإنتربول”.