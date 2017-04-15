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طلاق جينيفر جارنر وبن أفليك
بن أفليك وجنيفر جارنر

طلاق جينيفر جارنر وبن أفليك

السبت، 15 ابريل 2017 07:17 م

وقعت النجمة والممثلة الأمريكية جينيفر جارنر، وزوجها النجم العالمي بن أفليك أوراق الطلاق رسمياً بعد عامين تقريباً من إعلان انفصالهما.

وبحسب موقع TMZ المعني بأخبار المشاهير، فقد تم التوقيع على أوراق الطلاق بالتراضي في المحكمة، وذلك دون الإستعانة بمحام، كما طلب كلاهما الحضانة القانونية والمادية المشتركة لأطفالهما الثلاثة: فيوليت، 11، سيرافينا، 8 وصموئيل، 5 سنوات.

ويبدو انه لا يوجد اتفاق بين الثنائي العالمي على تقسيم الممتلكات بينهما، حيث من المتوقع أن يتقاسما ما كسباه خلال مدة زواجهما لـ10 سنوات، وفيما كان بن أفليك المعيل المالي خلال فترة زواجهما، ذكر التقرير أنهما يتفاوضان على تسوية مالية لفترة ما بعد الطلاق.

ومن المقرر أن يصبح طلاق بن أفليك، وجينيفر جارنر، نهائياً في أواخر عام 2017، وبذلك يكونا قد قطعا الطريق على التكهنات بإمكانية عقد الصلح مجدداً بينهما، رغم أنه يشيد بجنيفر جارنر كأمٍ مميزة.

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