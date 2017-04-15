صعد سموحة، إلى دور مجموعات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفيدرالية”، بعد الفوز على ضيفه بيدفيست الجنوب أفريقي (1-0) اليوم السبت، على ملعب الجيش، في برج العرب بالإسكندرية.

كان سموحة، تعادل في مباراة الذهاب بالدور الثالث من البطولة الأفريقية، الأسبوع الماضي، ليصعد بالفوز في مجموع المباراتين (1-0).

سجَّل هدف سموحة أحمد حسن مكي، في الدقيقة (37) من ركلة جزاء حصل عليها الفريق، بداعي لمس الكرة يد مدافع بيدفيست.

لم يُقدم سموحة، الأداء المنتظر منه أمام بيدفيست العنيد، الذي قدم عرضًا متوسطًا ليصعد الفريق المصري بقيادة مدربه مؤمن سليمان إلى دور المجموعات.