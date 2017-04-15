اعتقلت السلطات التركية، 49 شخصا لعلاقتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم السبت أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات، قبيل إجراء الاستفتاء المقرر غدا الأحد في تركيا لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الشرطة التركية داهمت 7 مناطق مختلفة بغرض القبض على هؤلاء الأشخاص.

وقالت (روسيا اليوم) إن من بين المعتقلين - وأغلبهم من الأجانب - عددا من المتورطين في حادث الاعتداء على الملهى الليلي في إسطنبول الذي وقع نهاية العام المنصرم.