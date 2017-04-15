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وزير الإسكان يتفقد تشغيل صرف صحي الشويفات بالقاهرة الجديدة
وزير الاسكان - مصطفي مدبولي

وزير الإسكان يتفقد تشغيل صرف صحي الشويفات بالقاهرة الجديدة

السبت، 15 ابريل 2017 07:24 م

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، رافع الصرف الصحي بالشويفات بالقاهرة الجديدة، الذي انفجر خط بوتجاز بجواره، في وقت سابق من اليوم السبت؛ للاطمئنان على تشغيل الرافع بكفاءة.

وكلف الوزير بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة الرافع، والاطمئنان على السلامة الإنشائية، وكذلك إصلاح أي عطل نتج عن الحريق، ثم توجه مدبولي إلى مستشفى البنك الأهلي لزيارة المصابين الذين تعرضوا لحروق بنسب مختلفة، وطمأن ذويهم بأن هناك تعليمات برعايتهم بصورة كاملة لحين إتمام العلاج اللازم.

والتقى وزير الإسكان بمدير المستشفى، واستمع إلى شرح وافٍ عن موقف كل حالة، وطالب مدير المستشفى بوضعهم تحت الرعاية الكاملة لحين الشفاء.

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