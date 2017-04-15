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ملامح الحمل تظهر على الفنانة عايدة غنيم.. صور
عايدة غنيم تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن

ملامح الحمل تظهر على الفنانة عايدة غنيم.. صور

السبت، 15 ابريل 2017 07:03 م

فاجأت الفنانة المصرية عايدة غنيم، جمهورها خلال مشاركتها في حفل تكريم الأمم المتحدة للفنون لأبطال العرض المسرحي «أنت فين يا قمر»، بظهور علامات الحمل عليها.

عايدة غنيم، رغم حرصها على ارتداء ملابس فضفاضة إلا ان ذلك لم يمنع ظهور بطنها البارز، وتلقت التكريم عن العرض الذي تشارك فيه من الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمي للأمم المتحدة للفنون في الشرق الأوسط، وبحضور زوجها السيناريست أحمد عاشور المنسق العام للمنظمة.

يذكر أن مسرحية «أنت فين ياقمر »، بطولة عادل الكومي، وعايدة غنيم، ومحمد الخولي، ويوسف عبيد، وكمال زغلول، وأحمد حال، وسوسة طه، ومحمد سليم، وسميراء.

عايدة غنيم

عايدة غنيم

عايدة غنيم

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