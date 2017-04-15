أعلن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق أمام كامبالا الأوغندي، التى ستنطلق بعد قليل، على استاد الإسماعيلية، فى دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية.

ويضم التشكيل، أحمد بوسكا،في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع، محمد حمدي وإسلام صلاح، وأحمد منصور، وأسامة عزب.

وفي خط الوسط، عبد الله بيكا، وأحمد كابوريا، وفريد شوقى، ومحمد الشامى.

وفي خط الهجوم، عبد الله جمعة، وأحمد جمعة.

وخسر المصري بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بأوغندا.