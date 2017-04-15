حقق الأهلي الإماراتي فوزاً مثيرا على نظيره الوحدة بثنائية مقابل هدف اليوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح التسجيل اللاعب المتألق ماخيتي ديوب في الدقيقة الرابعة، وانتظر الوحدة لادراك التعادل للدقيقة 75 من المباراة عن طريق بالازس دزسودزساك.

وخطف هدف الفوز اللاعب إيفرتون ريبيرو للأهلي في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني ليؤجل تتويج الجزيرة بلقب الدوري للجولة المقبلة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 37 نقطة في المركز الخامس.

انتزع فريق الأهلي فوزا صعبا من مضيفه الوحدة 2 / 1، اليوم السبت، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز الظفرة على دبا الفجيرة 5 / صفر.

وتقدم الأهلي بهدف سجله ماخيتي ديوب في الدقيقة الرابعة وتعادل الوحدة في الدقيقة 75 عن طريق بالازس دزسودزساك قبل أن يسجل إيفرتون ريبيرو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 81.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني ليؤجل تتويج الجزيرة بلقب الدوري للجولة المقبلة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، اكتسح فريق الظفرة ضيفه دبا الفجيرة بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الإماراتي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ياسين الصالحي أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في الدقائق “5 ، 48، 80 ،88” وأضاف الخامس والأخير في المباراة اللاعب عبد الله الجابري في الوقت الضائع للقاء.

ورفع الظفرة رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.