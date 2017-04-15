نجح فريق ريال مدريد في خطف انتصارًا صعبًا أمام فريق سبورتنج خيخون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على أرضية ملعب المولينون، ضمن منافسات الجولة 32 من مُسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 75 في صدارة جدول ترتيب “الليجا” بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد خيخون عند النقطة 22 محتلاً المركز الثامن عشر ليقترب بشدة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وسجل دوجي كوب الهدف الأول للضيوف مع حلول الدقيقة الرابعة عشر، قبل أن يتعادل النجم الدولي الإسباني إيسكو في الدقيقة السابعة عشر، ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني تكرر سيناريو الشوط الأول عندما تقدم للمرة الثانية أصحاب الأرض في دقيقة 50 عن طريق ميكيل فيسكا في دقيقة 50 قبل أيعد موارتا النتيجة بضربة رأسية قوية في دقيقة 59، وفي الدقائق الأخيرة حاول لاعبو ريال مدريد تسجيل هدف الفوز، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة والتي شهدت تسجيل إيسكو هدف الفوز للفريق الملكي، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.