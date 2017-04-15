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الاتحاد السكندري يحقق فوزاً صعباً على بتروجيت
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يحقق فوزاً صعباً على بتروجيت

السبت، 15 ابريل 2017 06:51 م

حقق نادي الاتحاد السكندري، اليوم، فوزا صعبا على نظيره بتروجت في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة الدورى العام.
أحرز هدف الاتحاد محمد عبدالرازق بازوكا من متابعة جيدة لركلة كرة مباشرة، سددها رأسية تسكن الشباك في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.
وحاول الفريق البترولي التعديل بالضغط على الفريق السكندري من المناطق الأمامية، لكن الاتحاد كان متماسكا دفاعيا، وكاد أن يضيف الهدف الثاني من مرتداته السريعة، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني واصل الفريق البترولى ضغطه لإدارك التعادل، وقام بهجمات سريعة، وكاد أن يسجل في أكثر من هجمة خطيرة.
لكن الفريق السكندري احتوى نشوتهم وتعامل مع المباراة بكل خبراته، وعرف من أين تؤكل الكتف، وخرج من المباراة بالثلاث نقاط.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 33 محتلا المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 34 في المركز السابع .

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