قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة: إن حادث انفجار خط بوتاجاز التجمع الخامس عرضي، وليس له أي أبعاد إرهابية، لافتًا إلى أنه أثناء قيام أحد المقاولين بمد خط صرف صحي تعرض خط البوتاجاز لكسر عن طريق إحدى المعدات نتج عنها انفجار بخط أنابيب البوتاجاز.

وأكد خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز”، أنه سيتم تعويض أسرة المتوفى في حادث انفجار خط البوتاجاز التجمع الخامس، ويتم متابعة حالات الإصابة حتى خروجها من المستشفى.

وتابع: إنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع تكرار الحادث.