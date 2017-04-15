سقط روما اليوم في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه أتلانتا بهدف لمثله على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ليصل رصيده لـ72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن السيدة العجوز، فيما أصبح رصيد الضيوف 60 نقطة في المركز الخامس.

افتتح لاعب الوسط السلوفيني جاسمين كوريتش سجل التهديف للضيوف في الدقيقة 22 ، قبل أن يدرك المهاجم البوسني إدين دجيكو التعادل للذئاب مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 50.