عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب اليوم خارج قواعده بهدفين نظيفين على مضيفه بيسكارا، متذيل الترتيب بـ14 نقطة، ضمن منافسات الجولة 32 للمسابقة.

وبذلك، واصل اليوفي تألقه المحلي، بعد الإتقان الأوروبي، على ملعب أدرياتيكو، حين سجل له المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين هدفين في الدقيقتين 22 و43 ، ليرفع رصيده لـ80 نقطة منفردا بقمة جدول الترتيب.

يذكر أن الأرجنتيني المتألق باولو ديبالا، الذي أحرز الأسبوع الماضي هدفين من الثلاثة التي فاز بها فريق السيدة العجوز على برشلونة في ذهاب ربع نهائي التشامبيونز، أصيب عند مطلع الشوط الثاني للقاء بيسكارا اليوم في الدقيقة 54 ليشارك بدلا منه ستيفانو ستورارو.

وكان ديبالا هو من طلب استبداله بعد تدخل قوي من الغاني سولي مونتاري، لاعب بيسكارا، ليستمر وقوعه على أرض الملعب بضع دقائق، ثم لم يستطع بعدها إكمال المباراة على الرغم من محاولته.

وسيخضع النجم، الذي جدد عقده مؤخرا مع يوفنتوس حتى صيف عام 2022 ، لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة كي تتضح مدى إصابته وما إذا كان سيفقد لقاء العودة في البطولة الأوروبية يوم الأربعاء المقبل.

وفي نفس الجولة، رفع فريق لاتسيو رصيده لـ61 نقطة مقتنصا المركز الرابع، على الرغم من تعادله إيجابيا بهدفين لمثلهما مع مضيفه جنوى صاحب المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي).

افتتح الأرجنتيني جيوفاني سيميوني أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة ، قبل يتعادل لوكاس بيليا في الرمق الأخير للشوط الاول على الرغم من إضاعته لركلة جزاء قبلها بدقيقتين، حيث استطاع الحارس لامانا إنقاذها.

وفي الشوط الثاني، أعاد جوران بانديف جنوى للمقدمة ثانية بتسجيل ثان الأهداف في الدقيقة 78، إلا أن لويس ألبرتو رفض خروج لاتسيو مهزوما وأعاد الأمور لنقطة التعادل في الوقت بدل الضائع أيضا في الدقيقة 91 .

وعلى ملعب ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا)، سقط فريق فيورنتينا على مرأى من جماهيره بهدف لهدفين أمام ضيفه إمبولي، ليتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع الزوار رصيدهم إلى 26 نقطة في المركز السابع عشر، وبفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

وضع لاعب الوسط المغربي عمر القادوري إمبولي في المقدمة في الدقيقة 37، فيما تعادل كريستيان تيلو للفيولا في الدقيقة 64، ولكن مانويل باسكوال اقتنص نقاط الفوز للضيوف في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 93 من ضربة جزاء.

يذكر أن الكرواتي نيكولا كالينيتش، مهاجم فيورنتينا، حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 95 بسبب اعتراضه على حكم المباراة، وذلك بعد الهدف الثاني لإمبولي .

كما تعادل تورينو مع ضيفه كروتوني بهدف لمثله على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ليصبح في المركز التاسع مؤقتا برصيد 45 نقطة، فيما ظل كروتوني في المركز الثامن عشر والمعرض للهبوط بـ21 نقطة.

سجل هدف أصحاب الأرض اللاعب أندريا بيلوتي من ضربة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يتعادل للزوار اللاعب سيمون نوانكو في الدقيقة 81.

وعلى ملعب سانت إيليا، اكتسح فريق كالياري ضيفه كييفو فيرونا برباعية نظيفة، ليشاركه نفس رصيد النقاط (38 نقطة)، ويصبح خلفه في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف.

تناوب على إحراز أهداف أصحاب الأرض كل من ماركو بوريلو في الدقيقة 11، وماركو ساو في الدقيقة 15، وجواو بيديو جلفاو هدفين في الدقيقتين 40 و90.

بينما فرض فريق بولونيا المنقوص التعادل السلبي على مضيفه باليرمو في المبارة التي أقيمت على ملعب رينزو باربيرا، ليصل رصيده لـ35 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما بقي صاحب الأرض في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

كان التشيلي إيريك بولجار، لاعب وسط بولونيا، قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في توقيت مبكر (ق24) بسبب الاعتراض على حكم اللقاء.

وستختتم لقاءات الجولة اليوم بقائي ساسولو مع سامبدوريا على ملعب مابي، ونابولي مع أودينيزي على ملعب سان باولو.