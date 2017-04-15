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أول صورة لسعد المجرد من شقته بباريس بعد إطلاق سراحه
سعد المجرد

أول صورة لسعد المجرد من شقته بباريس بعد إطلاق سراحه

السبت، 15 ابريل 2017 06:45 م

ظهر النجم المغربي سعد المجرد لأول مرة منذ إطلاق سراحه من سجن فلوري بباربس، والذي كام محتجزاً بداخله على ذمة قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

المجرد ظهر في صورة حديثة يتناول الغداء داخل الشقة التي استأجرها والديه منذ أسابيع في منطقة الدائرة الخامسة الراقية بباريس، وذلك إلى جانب صديقيه د.مجد ناجي مصمم ابتسامات المشاهير، وكريم أبي ياغي.

فانز سعد تبادلوا الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن سعادتهم بإطلاق سراح الفنان الشاب، متمنيين أن تنتهي أزمته ويعود سالماً لوطنه، بينما لفت أغلبهم إلى نحافته تاثراً بأزمته.

سعد الذي قضى في محبسه حوالي 6 شهور، ممنوع من السفر حتى انتهاء التحقيقات وغلق ملف القضية بشكل نهائي، ويتم مراقبة كل تحركاته من خلال سواء إلكتروني تم وضعه في معصم يد المطرب الشاب.

سعد المجرد

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