 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 07:41 مساءً
روابط سريعة
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار حي الراشدين بحلب إلى 43 قتيلا
انفجار في سوريا - حلب

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار حي الراشدين بحلب إلى 43 قتيلا

السبت، 15 ابريل 2017 06:30 م
أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة، في منطقة الراشدين غرب حلب إلى 43 قتيلا.

وقال ناشطون سوريون، وفقا لقناة “العربية الحدث” الإخبارية، اليوم السبت، “إن من بين القتلى عمال إغاثة، كما أن سيارات إسعاف قد تضررت جراء التفجير.

وطالبت المعارضة السورية على الفور بحماية المهجرين كافة ضمن اتفاق البلدات الأربع.

يشار إلى أن إرهابيا، كان يقود سيارة مفخخة، فجر نفسه في منطقة الراشدين - جانب الكازيه (محطة وقود)، مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك، ما أدى إلى مقتل 22 وإصابة 48 آخرين، ضمن حصيلة أولية.

وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني، خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق “المدن الأربع”، الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والفصائل المسلحة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3