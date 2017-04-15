ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة، في منطقة الراشدين غرب حلب إلى 43 قتيلا.

وقال ناشطون سوريون، وفقا لقناة “العربية الحدث” الإخبارية، اليوم السبت، “إن من بين القتلى عمال إغاثة، كما أن سيارات إسعاف قد تضررت جراء التفجير.

وطالبت المعارضة السورية على الفور بحماية المهجرين كافة ضمن اتفاق البلدات الأربع.

يشار إلى أن إرهابيا، كان يقود سيارة مفخخة، فجر نفسه في منطقة الراشدين - جانب الكازيه (محطة وقود)، مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك، ما أدى إلى مقتل 22 وإصابة 48 آخرين، ضمن حصيلة أولية.

وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني، خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق “المدن الأربع”، الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والفصائل المسلحة.