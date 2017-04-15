كشفت نجمة تليفزيون الواقع، والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كردشيان، عن أنها تبحث حاليا، عن نص جيد ومميز لتقديمه سينمائيا، وتتمنى أن يكون لشخصية الملكة كليوباترا، أو أى ملكة فرعونية أخرى، بشرط أن يكون عمل متميز على مستوى الإخراج والكتابة، ويقدمها بشكل بعيد عما تم التعارف عليه عنها لدى جمهورها كواحدة من أشهر مقدمى برامج تليفزيون الواقع.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، أكدت في تصريحات على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم The Promise لكريستيان بيل، إلى أن اللوك الجديد الذى ظهرت به مؤخرا وتقصيرها لشعرها الذى اعتادت إطالته دفع كثيرين للمقارنة بينها وبين الملكات الفرعونيات.

وأعلنت كيم، عن رغبتها فى تقمص شخصية من التاريخ الفرعونى، مؤكدة أن تقديم شخصية كليوباترا كان حلما لها منذ طفولتها، خاصة حين شاهدت الفيلم الشهير عنها الذى قدمته الممثلة إليزابيث تيلور والممثل ريتشارد بيرتون.