انطلاق أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ15 بهولنداالسبت، 15 ابريل 2017 06:24 م
انطلقت صباح السبت فعاليات “مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ15” بمدينة روتردام الهولندية.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز العودة الفلسطيني والبيت الفلسطيني في هولندا والجالية الفلسطينية في هولندا آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية، إضافة إلى داعمين للحق الفلسطيني.
وستتوازى مع المؤتمر 3 مؤتمرات أخرى، إضافة إلى ورش عمل بينها ورشة عمل للحقوقيين المدافعين عن القضية الفلسطينية.
وذكر الأمين العام للمؤتمر عادل عبد الله أن المؤتمر هو أكبر تظاهرة شعبية فلسطينية في الخارج، وهو أقرب إلى الهيئة الشعبية الرقابية التي ترفض أن يبقى فلسطينيو أوروبا خارج دائرة الفعل السياسي الفلسطيني.
ولفت عبد الله إلى أن جديد الدورة 15 لمؤتمر فلسطينيي أوروبا هو وجود مؤتمرين أحدهما ناطق بالعربية وآخر بالإنجليزية بالإضافة إلى قطاعات الشباب والمرأة والنقابات المهنية الفلسطينية في مختلف التخصصات”.
وكان رئيس “مؤتمر فلسطينيي أوروبا” ماجد الزير قد كشف النقاب في حفل استقبال نظمته إدارة المؤتمر لضيوف المؤتمر مساء أمس الجمعة في مقر البيت الفلسطيني في روتردام أكد أن استمرار المؤتمر في الانعقاد للعام 15 على التوالي يمثل في حد ذاته انجاز بالنظر إلى العوائق التي حاول خصوم الحق الفلسطيني إقامتها لمنع انعقاده.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مدينة روتردام الهولندية مؤتمر فلسطينيي أوروبا حيث كانت الأولى عام 2007، ولازال المؤتمر الذي قام أساسًا على مطلب حق العودة يتمسك بذات المطالب.
وكانت أول دورة لـ “مؤتمر فلسطينيي أوروبا” قد انعقدت في العاصمة البريطانية لندن عام 2003، ثم جابت بعد ذلك مختلف العواصم الأوروبية، وكان آخرها في مدينة “مالمو” السويدية العام الماضي.
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