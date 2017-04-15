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جمارك الطرود البريدية تحبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي
جمارك سفاجا

جمارك الطرود البريدية تحبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي

السبت، 15 ابريل 2017 07:05 م

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية محاولتي تهريب كمية من أقراص التامول المخدر والنقد الأجنبي.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في طرد شخصي مصدر إلى السعودية به عدد يدوية، وبتفتيشه تم العثور على 580 قرص تامول.

وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في طرد شخصي مصدر إلى ألمانيا، وبتفتيشه تبين وجود 7500 يورو.

وقرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري ضبط جمركي وإبلاغ النيابة.

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