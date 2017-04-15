أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص تعازيها في ضحايا حريق إندلع بمهرجان صوفي سنوي بجنوب شرق السنغال، مما أسفر عن وفاة نحو 25 شخصاً.

ودعا المتحدث باسم الخارجية فى بيان وزارة الخارجية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب السنغال الشقيق في تلك المحنة.

وكانت الحكومة السنغالية، قد أعلنت أول أمس الخميس، أن حريقا تسبب في مصرع 20 شخصا على الأقل أثناء حضورهم تجمعا إسلاميا بإحدى القرى شرقي البلاد.