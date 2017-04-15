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مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق بمهرجان صوفي بالسنغال
حريق داخل مخيم لللاجئين في فرنسا

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق بمهرجان صوفي بالسنغال

السبت، 15 ابريل 2017 06:09 م

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص تعازيها في ضحايا حريق إندلع بمهرجان صوفي سنوي بجنوب شرق السنغال، مما أسفر عن وفاة نحو 25 شخصاً.

ودعا المتحدث باسم الخارجية فى بيان وزارة الخارجية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب السنغال الشقيق في تلك المحنة.

وكانت الحكومة السنغالية، قد أعلنت أول أمس الخميس، أن حريقا تسبب في مصرع 20 شخصا على الأقل أثناء حضورهم تجمعا إسلاميا بإحدى القرى شرقي البلاد.

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