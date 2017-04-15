أعلنت مصادر صحفية سورية رسمية إصابة 29 شخصًا غالبيتهم من الأطفال والنساء - بقذائف صاروخية وقنابل أطلقها مسلحون من تنظيم “داعش” على حيي القصور والجورة في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن المصادر قولها إن تنظيم داعش الإرهابي قصف بالقذائف الصاروخية والقنابل الملقاة من طيارة مسيرة حيي القصور والجورة، ما تسبب في إصابة 29 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة معظمهم أطفال ونساء، كما تضررت منازل المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبه، قال معاون مدير الصحة في مدينة دير الزور الدكتور أكرم الجوري إن 3 من الجرحى في حالة حرجة، مضيفا أنهم أدخلوا غرف العمليات، مشيرا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لباقي الجرحى في مشفى الأسد والعسكري.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أمس استهداف طائرات التحالف مواقع لداعش قرب دير الزور السورية، مؤكدة تدمير طرق إمداد للتنظيم، كما شنت غارات على موقعين ووحدات تكتيكية لداعش قرب الرقة واستهدفت الغارات طرق إمداد للتنظيم في محيط مدينة الطبقة.