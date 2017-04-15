ذكرت مصادر خاصة لقناة “سكاي نيوز” مساء اليوم السبت أن تم بدء عملية تبادل قوافل المدن الأربع بإشراف الهلال الأحمر بحي الراشدين غرب حلب بعد وقوع الانفجار الذي أدي إلي قتلي وجرحي.

ولم تشر القناة إلي مزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن انفجارا ضخما وقع في منطقة الراشدين غرب حلب بسوريا استهدف تجمعا للباصات التابعة لأهالي كفريا والفوعة ومضايا وزبداني والتي أدت لسقوط العديد من القتلى والجرحى.

وقال ناشطون إن الانفجار أدى إلى تدمير 5 حافلات وسقوط ما لا يقل عن 65 قتيلا وإصابة العشرات.