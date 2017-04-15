يفتتح غدا الأحد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقر مديرية التنظيم والإدارة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجهاز مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقيادات ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك في إطار استعدادات الجهاز لتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المُزمع صدورها.

وتهدف الزيارة إلى مناقشة أهم تحديات المرحلة المقبلة ومنها إعادة تطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ورفع قدرات موظفي المحافظة عبر برامج تدريب مكثفة على أعلى مستوى، لتحسين مناخ العمل الحكومي.

وكان دكتور جميل قد بدأ أولى جولاته الميدانية في محافظة الشرقية حيث بحث أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة، واستعرض أبرز ملامح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وناقش الصعوبات التي تعترض عمل المحافظة ومديرية التنظيم والإدارة بها.