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البترول: عودة ضخ البوتاجاز بالتجمع الخامس خلال 48 ساعة
المهندس طارق الملا وزير البترول ‎

البترول: عودة ضخ البوتاجاز بالتجمع الخامس خلال 48 ساعة

السبت، 15 ابريل 2017 06:38 م


أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن حريق التجمع الخامس نجم عن خط بوتاجاز، وليس خط غاز كما أشيع في البداية.

وأوضح خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز”، أنه سيتم إصلاح الخط واستبدال الماسورة المتهالكة وضخ البوتاجاز بالمنطقة خلال 48 ساعة، موضحًا أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل.

ولفت إلى أن انفجار التجمع لن يكون له تأثير على تدفقات البوتاجاز، لوجود أرصدة كافية على جميع مستودعات القاهرة والجمهورية، مؤكدًا أنه سيتم تدارك أسباب الحادث لتفادي تكراره من جديد.

وأشار إلى أن أعمال التبريد التي تتم الآن للحريق لضمان عدم امتداده.

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