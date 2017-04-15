قال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الملابس المستورد ارتفع في أسعاره بنسبة كبيرة جدًا بعد تعويم الجنيه، إضافة إلى أن الملابس المصنوعة محليًا زادت أسعارها بنسبة 70% بنسبة تفوق قدرة المواطن المصري”.

وأضاف “الزنانيري”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت مصر” على قناة “التلفزيون العربي”، أن “المواطن المصري يفضل توجيه دخله للأكل والشرب، وأصبح دخله لا يكفي لشراء ملابس سواء محلية أو مستوردة، ولدينا حالة ركود شديدة في السوق”، مؤكدًا أن “القدرة الشرائية ضعفت جدًا، ونتمنى أن ينتهي الركود في فصل الصيف”.

وشدد على أن “السوق المحلي في مصر تواجه حربًا شرسًا من الملابس المستوردة من جنوب شرق أسيا، لأنها تأتي بسعر رخيص، ولكن بشكل عام فحالة السوق راكدة”.