أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم السبت، أنه سيجري بالتعاون مع الجيش الأمريكي ومشاركة 23 دولة مناورات “الأسد المتأهب 2017” السنوية مطلع مايو المقبل في الأردن.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن “القوات المسلحة الأردنية تنفذ بالتعاون مع الجانب الأميركي وبمشاركة 23 دولة التمرين المشترك “الأسد المتأهب 2017” خلال الفترة الواقعة بين السابع ولغاية الثامن عشر من مايو المقبل”.

وأضاف أن “التمرين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في الدول المشاركة وتطوير قدراتها الدفاعية، والتدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في بيئة عمليات مشتركة، بالإضافة إلى رفع جاهزية القوات المشاركة وتطوير القدرات الوطنية في إدارة الأزمات المختلفة في مواجهة التهديدات غير التقليدية”.

وأوضح البيان أن “فعاليات التمرين سيتم تنفيذها في ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية وتشارك بها مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية”.

وبحسب البيان فإن التمرين “ينطلق هذا العام في دورته السابعة بفعاليات تحاكي الواقع العملياتي والميداني وآليات مكافحة الإرهاب ومختلف أساليب الحرب الحديثة”.

ويجري الأردن مناورات “الأسد المتأهب” هذا العام للمرة السابعة على التوالي، حيث أجريت المناورات العام الماضي في الأردن بمشاركة نحو 6 آلاف جندي من الولايات المتحدة والأردن.