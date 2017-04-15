أجرى مديرو الأمن على مستوى الجمهورية جولات تفقدية على خدمات تأمين الكنائس ودور العبادة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية لتوفير الأجواء المناسبة أثناء أداء الشعائر الدينية .

وزار مديرو أمن القاهرة ، الأسكندرية ، الغربية ، المنوفية ، الدقهلية ، الشرقية ، الإسماعيلية، السويس ، بورسعيد ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، بنى سويف ، الفيوم ، قنا ، أسوان ، ومطروح بالمرور على العديد من الكنائس ودور العبادة للتأكد من جاهزية ويقظة أفراد الخدمات الأمنية المعينة .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود الأمنية لتوفير المناخ المناسب بمناسبة الإحتفالات بعيد القيامة المجيد .. وبناءً على الخطط الأمنية التي أعدتها مديريات الأمن بأنحاء الجمهورية لتحقيق أعلى معدلات تأمين الكنائس ودور العبادة والتى من أهم محاورها الحفاظ على المواطنين والمنشأءات الدينية خاصة فى أوقات أداء الشعائر الدينية وزيادة عدد الزائرين لدور العبادة خلال فترات أداء الصلوات وأثناء الانتهاء منها .

