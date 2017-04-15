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مذيعة دريم لـ«الفتيات»: سكوتك بيجرأ المتحرش
التحرش بالنساء‎

مذيعة دريم لـ«الفتيات»: سكوتك بيجرأ المتحرش

السبت، 15 ابريل 2017 05:36 م

وجهت الإعلامية منة فاروق، رسالة للفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للتحرش، قائلة: «لما تكونى ماشية في الشارع أو في مكان عملك وتتعرضى لتحرش.. مش إنتي اللي غلطانة.. وسكوتك بيجرأ المتحرش وبتشجعيه على التحرش مرة تانية».

وأكدت خلال برنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»: «مصر بتواجه أزمة ارتفاع نسبة التحرش.. وعندنا كارثة بكل المقاييس والحل مش إننا نسكت وندارى».

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