أعلن الجيش الباكستاني، السبت، إحباط هجوم إرهابي واسع كان مخططا لتنفيذه في مدينة لاهور شرقي البلاد يوم عيد الفصح الأحد.

وقال الجيش في بيان إن جهاز الاستخبارات أحبط الهجوم بعد مداهمة مخبأ ومقتل مشتبه فيه، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وأصيب أيضا أربعة جنود بجروح خلال مداهمة لليلية لمخبأ الإرهابيين في لاهور، وأشار الجيش إلى أنه جرى إيقاف امرأة وضبطت سترة انتحارية ومتفجرات.

لكن الجيش لم يشر إلى انتماء القتيل.

وكانت المدينة شهدت عام 2016 مقتل 70 شخصا معظمهم من الأطفال خلال هجوم انتحاري يوم عيد الفصح، وتبنت الهجوم جماعة الأحرار الإرهابية.

ويسود توتر العاصمة الثقافية لباكستان، بعد موجة عنف جديدة شهدتها البلاد منذ بداية السنة.

وشهدت باكستان هجمات دامية في فبراير الماضي قتل خلالها 130 شخصا، بينها تفجير في لاهور في 13فبراير قتل خلاله 14 شخصا وتبنته حركة طالبان الباكستانية.