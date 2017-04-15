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"أركنساس" الأمريكية توقف إعدام سجناء لعدم توفر المادة السامة
محكمة امريكية

"أركنساس" الأمريكية توقف إعدام سجناء لعدم توفر المادة السامة

السبت، 15 ابريل 2017 05:28 م
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أجلّت محكمة في ولاية أركنساس الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام في حق سبعة سجناء بعد قرار منعت فيه استعمال مادة الفيكورونيوم لتنفيذ الإعدام.

وأصدر قاضي المقاطعة واندل غريفن مرسوما مؤقتا يمنع ولاية أركنساس من استخدام مخزونها من مادة الفيكورونيوم بعد إعلان الشركة المصعنة لها بأنها باعت المنتوج لأغراض طبية وليس لتنفيذ أحكام الإعدام.

وبناء على هذه القرارات فإن الأحكام باتت معلقة في الوقت الراهن، ولن يستأنف الحكم إلا في حالة إيجاد السلطات مواد أخرى سامة تستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام.

وفي سياق متصل تجمع مئات المتظاهرين يتقدمهم الممثل جوني ديب أمام مبنى الكابيتول في مدينة ليتل روك للاحتجاج على تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.

يشار إلى أن الولاية لم تنفذ أحكام الإعدام منذ عقود، إلا أن حاكم أركنساس الجمهوري آسا هاتشينسون سارع باتخذا قرارت الإعدام بهذه الطريقة.

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