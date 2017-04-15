 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 06:02 مساءً
روابط سريعة
الاستخبارات البريطانية تبحث عن عملاء
الاستخبارات البريطانية

الاستخبارات البريطانية تبحث عن عملاء

السبت، 15 ابريل 2017 05:23 م
متابعات

أعلن مركز الاتصالات الحكومية (GCHQ) وخدمة مكافحة التجسس MI5 في بريطانيا عن طلب موظفين يتقنون اللغة الروسية ويعرفون تاريخها.

وجاء في الإعلان الرسمي المنشور في قسم الوظائف الشاغرة بموقع مركز الاتصالات الحكومية البريطاني:” معرفتكم للغة الروسية يمكن أن تفتح أمامكم الطريق إلى وظيفة مثيرة في الاستخبارات”.

وبالإضافة لمعرفة اللغة يجب على الراغب بالحصول على الوظيفة أن يكون مطلعا على ثقافة روسيا وسياستها وتاريخها. وتضمن الإعلان وعدا لمن يحصل على الوظيفة براتب يزيد على 30 ألف جنيه استرليني.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3