قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوروبان، اليوم السبت، إن الانتخابات التي ستجرى في البلاد العام المقبل ستحدد ما إذا كانت حكومة تدافع عن المصالح القومية ستبقى في السلطة أم أن القوى التي تخدم مصالح أجنبية هي التي ستتولى الحكم.

وواجه أوروبان، الذي تولت حكومته اليمينية السلطة منذ 2010، سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة على مدى الأسبوعين الماضيين بعد أن مررت تشريعًا يستهدف جامعة دولية بارزة أسسها في بودابست الملياردير الليبرالي جورج سوروس.

وينتقد أوروبان منذ فترة طويلة منظمات المجتمع المدني التي يمولها سوروس المجري المولد متهمًا إياها بمعارضة سياساته الصارمة حيال الهجرة وبدعم الهجرة غير الشرعية، ويقول إن الجامعة انتهكت القواعد المجرية وهو اتهام ترفضه الجامعة، وتريد حكومته أيضًا تشديد القواعد التنظيمية للمنظمات غير الحكومية.

وقال أوروبان لصحيفة موالية للحكومة في أول تصريحات يدلي به منذ بدء الاحتجاجات إن “مثل تلك الصراعات هي جزء من حرب من أجل السيادة الوطنية”.

وأكد: “في المجر الحكومة الوطنية تقع تحت ضغط مستمر وهجمات ولذلك ما على المحك في كل الانتخابات هو ما إذا كنا سنحظى ببرلمان وحكومة يخدمان مصالح الشعب المجري أم يخدمان مصالح أجنبية، وإن ما يحدث الآن في المجر هو استشراف للحملة الانتخابية التي ستبدأ بعد عام”.

وأضاف في مقابلة “إذا قبلنا ما تفرضه بروكسل أو أي مراكز سياسية أو مالية أخرى عما يجب أن يحدث في بلادنا لن تكون هناك صراعات، لكن تاريخ المجريين هو تاريخ من المعارك الحرة”.

ونظم آلاف الطلاب مسيرة نحو البرلمان يوم الأربعاء الماضي وهم يهتفون “أوروبا.. أوروبا” و”بلد حر.. جامعة حرة”، ومن المقرر أن تقام مظاهرة جديدة اليوم السبت.