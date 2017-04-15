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السبت 15 ابريل 2017 06:01 مساءً
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إذاعة اينرجي تتبنى مبادرة فنية لعلاج الاطفال ضعاف السمع
حملة للتبرع بالدم

إذاعة اينرجي تتبنى مبادرة فنية لعلاج الاطفال ضعاف السمع

السبت، 15 ابريل 2017 05:28 م

أعلنت إذاعة “إينرجى إف إم” تبنى مبادرة لعلاج الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية “وصلة خير” الخيرية وحملة “اخترلك شارع” من خلال استخدام الفن للتوعية المجتمعية بالمرض بإقامة مجموعة من الحفلات للفرق الغنائية الشبابية فى الشوارع والأماكن العامة، على أن يتم جمع تبرعات خلال الحفلات لصالح عمليات “زراعة قوقعة” للأطفال .

وقالت عايدة سعودى رئيس الاذاعى – فى تصريح اليوم السبت - إن الإذاعة ستركز جهودها على حث المجتمع للتبرع من أجل علاج أكبر عدد ممكن من الأطفال ضعاف السمع بجانب الاستعانة بالشباب والموسيقى من خلال تقديم المواهب الشابة في حفلات غنائية بالشوارع.

وستقوم إذاعة “إينرجى” بالاحتفال مع الأطفال بعد علاجهم فى حفل باستديو داليدا الاستوديو الرئيسى بمقر الإذاعة.

وتقام حفلات لمدة 3 أيام في الغردقة، يليها 9 حفلات تقام فى شوارع مصر الجديدة، والمهندسين، وخان الخليلى، والزمالك، ووسط البلد، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد ، وتختم بحفل ضخم ستحييه كبار الفرق الغنائية للموسيقى المستقلة وسيتم فيه جمع تبرعات لصالح الحملة.

وكانت اذاعة اينرجى قد أطلقت حملة للتبرع بالدم فى جميع المستشفيات من أجل مصابى التفجيرات تحت اسم ” لأن الدم واحد” شارك فيها العديد من النجوم بينهم أحمد فهمى وناهد السباعى ومحمد نور .

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