رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول المشروعات التنموية في أسوانالسبت، 15 ابريل 2017 05:08 م
استعرض المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت تقريرا من محافظ أسوان حول المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بمقر هيئة الاستثمار مع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتنمية المحلية، ومحافظ أسوان.
يأتي ذلك في إطار متابعة الخريطة الاستثمارية بالمحافظات لمراجعة معدلات تنفيذ المشروعات وبحث سبل الاستفادة من الفرص المتاح.
وتناول محافظ أسوان خلال التقرير الذي عرضه اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع محطتي صرف كيما 1 و 2، حيث أشار إلى الانتهاء من المعالجة الثنائية وجاري التشغيل التجريبي حاليا، على أن يتم الانتهاء من المعالجة الثلاثية بنهاية العام الجاري، لافتا إلى العمل الذي يجري لتطوير شركة كيما بإضافة خطوط انتاج جديدة.
كما أشار المحافظ إلى أنه قد تم الانتهاء من مشروع اسكان الصداقة الذي يضم 7800 وحدة سكنية، حيث سيبدأ تسليم الدفعة الأولى من الوحدات أول مايو المقبل.
وأضاف محافظ أسوان أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بإحدى مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة، كما سيتم قريبا افتتاح توسعات محطة مياه جبل شيشة، مع العمل على الانتهاء قريبا من مشكلة المياه الجوفية بمدينة أسوان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة أسوان ووزارة الري، إلى جانب تطوير المنطقة الأثرية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وذلك في إطار تحويل أسوان لعاصمة الثقافة الأفريقية.
كما تناول الاجتماع بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، أخذا في الاعتبار دورها المهم في الإسراع من وتيرة حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بهدف تحسين مناخ الاستثمار.
-
الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 15:18:07 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ... ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية» - محيط
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، وهرع على…Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أطباء يستخرجون كتلة متحجرة بطول 11.5 سم من جسم مريض !
وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه. وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 ...Fri, 14 Apr 2017 09:40:39 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة» - محيط
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين - محيط
يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات البطاقات التموينية بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين .www.tamwin.com.eg يتم الدخول على علامة ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
مسؤول بـ«الأوقاف»: «الدواعش» ليسوا كفار
أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد “مسلم يكفر مسلما أو أخر”، مشيرا إلى قول رسول الله “من قال لأخيه يا كافر فقد باء ...Fri, 14 Apr 2017 08:57:40 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT