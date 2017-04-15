قال مراقب عسكري وناشطون، إن آلاف السوريين عالقون في حلب وما حولها في إطار اتفاق لإخلاء السكان من قريتين شيعيتين مقابل قيام متمردين سُنة وعائلاتهم بمغادرة بلدتين قرب دمشق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، إن المشكلة هى أن المتمردين من الزبداني، إحدى المدن المشمولة في الاتفاق، لم يحصلوا بعد على تصريح آمن، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

والاتفاق واحد من العديد من الاتفاقيات في الأشهر الأخيرة التي شهدت إعادة الرئيس بشار الأسد السيطرة على المناطق التي تحاصرها قواته وحلفاؤه منذ فترة طويلة.