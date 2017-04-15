مراقبون عسكريون: آلاف السوريين عالقون في حلبالسبت، 15 ابريل 2017 04:56 م
قال مراقب عسكري وناشطون، إن آلاف السوريين عالقون في حلب وما حولها في إطار اتفاق لإخلاء السكان من قريتين شيعيتين مقابل قيام متمردين سُنة وعائلاتهم بمغادرة بلدتين قرب دمشق.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، إن المشكلة هى أن المتمردين من الزبداني، إحدى المدن المشمولة في الاتفاق، لم يحصلوا بعد على تصريح آمن، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
والاتفاق واحد من العديد من الاتفاقيات في الأشهر الأخيرة التي شهدت إعادة الرئيس بشار الأسد السيطرة على المناطق التي تحاصرها قواته وحلفاؤه منذ فترة طويلة.
-
الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 15:18:07 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ... ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية» - محيط
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، وهرع على…Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أطباء يستخرجون كتلة متحجرة بطول 11.5 سم من جسم مريض !
وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه. وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 ...Fri, 14 Apr 2017 09:40:39 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة» - محيط
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين - محيط
يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات البطاقات التموينية بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين .www.tamwin.com.eg يتم الدخول على علامة ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
مسؤول بـ«الأوقاف»: «الدواعش» ليسوا كفار
أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد “مسلم يكفر مسلما أو أخر”، مشيرا إلى قول رسول الله “من قال لأخيه يا كافر فقد باء ...Fri, 14 Apr 2017 08:57:40 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT