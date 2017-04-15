كاتب تركي: بعض رجال أردوغان يتمنون موتهالسبت، 15 ابريل 2017 04:50 م
قال الكاتب التركي لافنت جولتكين إن شخصيات بارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تترقب وتتمنى وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان، على حد زعمه.
وبحسب صحيفة “زمان” التركية، أوضح الكاتب خلال مشاركته في برنامج ” مركز الأخبار” الذي يقدمه شاجلار جيلارا على قناة KRT، أن الفساد والرشوة والاغتصاب أصبحت تُربط بكلمة “إسلام” بسبب حزب العدالة والتنمية.
وأوضح الكاتب أنه يخجل من إعلان كونه مسلمًا، مشيرًا إلى أن كلمة “مسلم” في الوقت الراهن أصبحت تعني شخصًا وقحًا ومتعصبًا ومغتصبًا وفاسدًا ولا يعترف بالقوانين ويأكل حقوق الغير، وذلك بسبب ممارسات حزب العدالة والتنمية.
وأكد جولتكين أنه بات يخجل من إعلان إسلامه بعدما جعل حزب العدالة والتنمية الإسلام ستارًا وأداة يستغلها لصالحه، مؤكدا أن الحزب يعمل على إهانة النساء المحجبات.
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية كتب “لص” على جبين كل الأشخاص الذين يمارسون متطلبات دينهم قليلًا أو كثيرًا، مضيفا أن العدالة والتنمية أهان الديانة الإسلامية الطاهرة أشد إهانة في تاريخ الجمهورية التركية، مشيرًا إلى أن الحزب يتعمد إهانة الإسلام، لأن الدين الشيء الوحيد الذي يمتلكونه ويمكنهم استخدامه للبقاء، موضحا أن بقائهم مرتبط بمدى استغلالهم للدين، على حد وصفه.
وذكر جولتكين أن ما يحزنه أنه قُضي على الدولة التركية ومؤسساتها وقيمها ويتم القضاء على الدين أيضًا، مشددا على أن الدين يُقضى عليه بأيديهم ويحوَّل إلى أبخس سلعة في السوق، للأسف الشديد، موضحا أن نحو 10% على الأقل من حزب العدالة والتنمية سيصوتون بـ”لا” على التعديلات الدستورية.
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