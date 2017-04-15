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بنفيكا يواصل تصدر الدوري البرتغالي بالفوز على ماريتيمو بثلاثة أهداف دون رد
بنفيكا

بنفيكا يواصل تصدر الدوري البرتغالي بالفوز على ماريتيمو بثلاثة أهداف دون رد

السبت، 15 ابريل 2017 04:50 م

واصل نادي بنفيكا تصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه ماريتيمو بثلاثة أهداف دون رد مساء اليوم على ملعب “النور” في إطار الجولة الـ29 من عمر المسابقة.
جاءت ثلاثية أصحاب الأرض في الشوط الأول في الدقيقة 34 الهدف الذي سجله لويس مارتينز بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل المهاجم البرازيلي المخضرم جوناس جونكالفيز ثنائية في الدقيقتين 36 و45.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد “النسور إلى 71 نقطة ليواصل التحليق على قمة الترتيب بفارق 4 نقاط مؤقتا عن بورتو الوصيف الذي سيدخل اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على سبورتنج براجا غدا السبت.
في المقابل، تجمد رصيد ماريتيمو عند 44 نقطة في المركز السادس.

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