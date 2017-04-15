نفى مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للإعلام ما تردد على بعض المواقع الإليكترونية حول إلغاء منصب “رئيس القناة” في القطاعات المرئية بماسبيرو ، واستبداله بـ “مدير البرامج”.

وناشد المصدر اليوم السبت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر عن الهيئة من أخبار تجنباً لإثارة البلبلة ، والتواصل مع المركز الصحفي للهيئة الوطنية للإعلام للتأكد من صحة هذه الأخبار قبل نشرها.