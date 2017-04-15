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"الوطنية للإعلام": لا صحة لإلغاء منصب "رئيس قناة" في القطاعات المرئية
ماسبيرو‎

"الوطنية للإعلام": لا صحة لإلغاء منصب "رئيس قناة" في القطاعات المرئية

السبت، 15 ابريل 2017 04:45 م

نفى مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للإعلام ما تردد على بعض المواقع الإليكترونية حول إلغاء منصب “رئيس القناة” في القطاعات المرئية بماسبيرو ، واستبداله بـ “مدير البرامج”.

وناشد المصدر اليوم السبت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر عن الهيئة من أخبار تجنباً لإثارة البلبلة ، والتواصل مع المركز الصحفي للهيئة الوطنية للإعلام للتأكد من صحة هذه الأخبار قبل نشرها.

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