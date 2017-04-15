تسببت عمليات الاختراق والتسلل والاختراق لعشرات الشركات عبر الإنترنت منذ العام 2013 بخسائر فادحة، بكل معنى الكلمة، وشكلت ما يمكن وصفه بأنه “أسوأ ضربة مالية”.

ووفقا لدراسة صدرت عن شركة الاستشارات المعلوماتية “سي جي آي” ومركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، فقد أدت عمليات الاختراق إلى تهاوي أسهم العديد من الشركات، وبمعدل وسطي بلغ 1.8 في المئة.

وبلغ مجموع خسائر حملة الأسهم في 65 شركة، من الشركات المدرجة في مؤشر “أف تي أس إي 100”، حوالي 53.4 مليار دولار.

ووجدت الدراسة أن ثلثي الشركات تأثرت بشدة جراء عمليات الاختراق، وكانت الشركات والمؤسسات المالية هي الأكثر تأثرا بذلك، وتلتها شركات الاتصالات، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

أما أقل الشركات والمؤسسات تأثرا فهي المستشفيات ومحال البيع بالتجزئة وشركات السفر.