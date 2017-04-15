 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 04:40 مساءً
روابط سريعة
خسائر "الهاكرز" تفوق التصور
1-940143

خسائر "الهاكرز" تفوق التصور

السبت، 15 ابريل 2017 04:39 م

تسببت عمليات الاختراق والتسلل والاختراق لعشرات الشركات عبر الإنترنت منذ العام 2013 بخسائر فادحة، بكل معنى الكلمة، وشكلت ما يمكن وصفه بأنه “أسوأ ضربة مالية”.

ووفقا لدراسة صدرت عن شركة الاستشارات المعلوماتية “سي جي آي” ومركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، فقد أدت عمليات الاختراق إلى تهاوي أسهم العديد من الشركات، وبمعدل وسطي بلغ 1.8 في المئة.

وبلغ مجموع خسائر حملة الأسهم في 65 شركة، من الشركات المدرجة في مؤشر “أف تي أس إي 100”، حوالي 53.4 مليار دولار.

ووجدت الدراسة أن ثلثي الشركات تأثرت بشدة جراء عمليات الاختراق، وكانت الشركات والمؤسسات المالية هي الأكثر تأثرا بذلك، وتلتها شركات الاتصالات، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

أما أقل الشركات والمؤسسات تأثرا فهي المستشفيات ومحال البيع بالتجزئة وشركات السفر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3