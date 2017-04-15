 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 04:38 مساءً
روابط سريعة
دراسة تكشف أسرار تحركات النمل
1-940076

دراسة تكشف أسرار تحركات النمل

السبت، 15 ابريل 2017 04:37 م

اكتشف علماء أن النمل يشبه كثيرا كتيبة الجيش في المعركة، فحين يصاب جندي، يحمله أقرانه إلى مقر الجيش كي يتعالج. يعمل النمل أيضا بمنطلق الجيش.. “لا تترك أحدا خلفك”.

واكتشف باحثون قضوا وقتا بمراقبة الحشرات، أن هذه الكائنات تتوقف عن مسيرتها لإنقاذ وإسعاف الحشرة الجريحة، في حالة غير مسبوقة بين “اللافقريات”.

ولاحظ فريق من العلماء في جامعة فورزبورغ في ألمانيا، أن النملة المصابة، تستعمل التقيؤ لإرسال إشارات كنوع من طلب الاستغاثة من أقرانها.

وحسب الدراسة، فأن ما يقارب ربع عدد النمل الذي يفقد أحد أعضائه، سيتم حمله من قبل كتيبة النمل إلى المقر الرئيسي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3