الإذاعة المصرية تطلق خريطة برامجية للاحتفال بأعياد الربيعالسبت، 15 ابريل 2017 04:38 م
اعتمدت الإذاعة المصرية بجميع شبكاتها، اليوم السبت خريطة عيد الربيع وشم النسيم.
وتقدم شبكة البرنامج العام، مجموعة من الفترات والبرامج، تشمل الفترة المفتوحة (صباح الخير) مع الدكتور أيوب حسين والناقدة عزة أبو العز عن قيمة الجمال في الحياة، و الدكتور أحمد نور أستاذ الصحة العامة بجامعة عين شمس، عن الغذاء السليم والدكتور نيفين صقر استشاري أسرى حول الألوان وأثرها على الإنسان.
كما تقدم إذاعة الكبار فترة بعنوان ” ذكريات الكبار” وأخرى عن ألوان الطيف، بالإضافة إلى متابعة للأنشطة في الأندية والحدائق من خلال الرسائل الصوتية والتقارير، فيما تخصص شبكة الشرق الأوسط يوماً خاصاً يحتوي على مجموعة من الفترات والبرامج، منها البرنامج الخاص مصر في ربيع دائم، وتاريخ شم النسيم، وفترات الدنيا ربيع، غني للربيع، أكلة بالألوان، ربيع النهاردة، وتقدم أيضا عزومة ستايل وأخر شياكة، وتستضيف خبيرة الديكور هالة وهدان وبلاتوه النجوم مع نجوم الفن، وربيع دوت نت مع المستمعين ووسائل التواصل الاجتماعي، الربيع ده مننا، مع تامر شلبي خبير تنمية بشرية حول كيفية اكتساب الطاقة الإيجابية.
كما تقدم شبكة صوت العرب، مجموعة من الفترات والبرامج منها نسم علينا الهواء، غني للربيع، شمو المصري، الدنيا ربيع، ربيع في حياتي، الربيع وأورق الشجر، وتقدم حفل الربيع لعبد الحليم حافظ، والذي غنى فيه أغنيات يا مالك قلبي، وأى دمعة خزن لا، ورسالة من تحت الماء.
يشار إلى أن التغطيات الخارجية لكل الشبكات الإذاعية، تعتمد على فريق من المراسلين، حيث تقوم كل شبكة بتخصيص مجموعة من مذيعيها لموافاة الأستديو برسائل وتقارير تبث على الهواء من الحدائق والأندية والمنتزهات.
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