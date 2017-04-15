قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعلان منظمات مثل “بي كا كا” و”فتح الله غولن”، رفضها للتعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها غدًا الأحد، يؤكّد أن تلك التعديلات هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم السبت، أمام حشد جماهيري بمدينة “طوزلا” التابعة لولاية إسطنبول.

وأوضح أردوغان، أن “معارضة هذه المنظمات للتعديلات الدستورية يدلّ على أهمية النهج الذي تسير عليه الحكومة”.

ودعا المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح التعديلات الدستورية.

وقال أردوغان: “الشعب التركي سيحتفل مساء الغد إن شاء الله بعيده، بعد أن تمتلئ صناديق الاقتراع بالأصوات المؤيدة للتعديلات”.

وشدّد الرئيس التركي، على احترامه للمصوتين بـ “لا” بقدر احترامه للمصوتين بـ “نعم” في الاستفتاء، قائلا: “هذه هي الديموقراطية”.

وأوضح أن “التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها، هي نظام إدارة جديد ومهم بالنسبة لمستقبل الأجيال القادمة”.

وأشار أردوغان، إلى أن “المعارضين لتلك التعديلات لا يقدمون حلولًا لمواجهة التحديات؛ وكل ما يقومون به هو معارضة جميع الخطوات التي تساهم بتقدم البلاد”.

ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ”نعم” أكثر من 50% من الأصوات .