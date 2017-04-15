ارتفاع ضحايا الفيضانات في إيران إلى 22 شخصًا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء السيول التي ضربت 4 محافظات شمال غربي البلاد أمس الجمعة، إلى 22 شخصًا.

وذكرت وكالة “خبر اونلاين” الإيرانية، نقلًا عن مسؤولين، أن السيول نجمت عن أمطار غزيرة بدأت في محافظة “أذربيجان الشرقية” وامتدت إلى محافظات “أذربيجان الغربية”، و”كردستان”، و”زنجان”.

وأسفرت كارثة السيول عن مصرع 17 شخصًا في محافظتي أذربيجان الغربية والشرقية، و5 آخرين في كردستان، فضلًا عن فقدان 30 شخصًا على الأقل.

من جهة أخرى، وخلال مقابلة تلفزيونية، أكّد رئيس منظمة إدارة الأزمات في إيران إسماعيل نجار، استمرار أعمال البحث والانقاذ في المناطق المتضررة.

ودعا نجار مواطنيه إلى توخي الحذر والابتعاد عن السيول والأنهاء للحيلولة دون الانجرار في ظل الأضرار التي لحقت بالأراضي والممتلكات العامة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الجمعة مصرع 3 أشخاص وفقدان 12 آخرين جراء كارثة السيول.