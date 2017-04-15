أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و سفينة بضائع عامة ..بينما غادرته 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة .

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم السبت ، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء يبلغ 19، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأشار البيان إلى أن الميناء غادره 3 قطارات بحمولة تبلغ 3578 طنا من القمح ، و 118 سيارة بحمولة 5864 طنا من القمح ..موضحا أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 86997 طنا ، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 127684 طن قمح .

ولفت البيان إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2000 طن فوسفات و 2500 طن يوريا و 1500 طن كاولينا .