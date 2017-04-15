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أردوغان: سنعيد النظر في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء
اردوغان

أردوغان: سنعيد النظر في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء

السبت، 15 ابريل 2017 04:29 م
أ ش أ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد الانتهاء من الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه يوم غد الأحد.

وقال أردوغان -في تصريحات بثتها صحيفة “ديلي صباح” التركية على موقعها الإلكتروني- “تركيا ليست كبش فداء، والكل سيعلم مكانتها”.

ويأتي تصريحات أردوغان هذه في الوقت الذي هدد فيه وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، بتعليق جميع الاتفاقات المرتبطة باتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يقدم الاتحاد ردا إيجابيا في مسألة رفع التأشيرة عن الأتراك المسافرين إلى دوله.

وتعتزم تركيا عرض مقترحها الأخير بخصوص رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية غدا الأحد.

ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي غدا الأحد في تركيا لى تعديلات دستورية، من بينها الانتقال بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حاليا) إلى الرئاسي، ويتطلب إقرار التعديلات الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

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