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"الثقافة" تبدأ الاحتفالات بعيد تحرير سيناء الثلاثاء القادم
عيد تحرير سيناء

"الثقافة" تبدأ الاحتفالات بعيد تحرير سيناء الثلاثاء القادم

السبت، 15 ابريل 2017 04:26 م
أ ش أ

تحتفل وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بأعياد تحرير سيناء، اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم بساحة الهناجر بدار الأوبرا، في الخامسة مساء، تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، وتستمر الاحتفالات حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

ويتضمن الاحتفال عرض منتجات حرف يدوية وتراثية من سيناء وخاصة الأزياء السيناوية منها الملس السيناوي، اليشمك السيناوي، الشيلان، الحلي والإكسسوارات، حقائب اليد وحافظات النقود، بالإضافة إلى منتجات سيناء من الزيتون والتمر ودبس البلح وغيرها، كما ستقام “خيمة الشعر التراثية” والتي تعبر عن البيئة العريشية.

يذكر أن عيد تحرير سيناء يوافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفي هذا اليوم تم استرداد كامل أرض سيناء، ما عدا مدينة طابا، التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

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