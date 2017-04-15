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روسيا تختبر مجددا منظومة دفاعية بعد الضربة الأمريكية
صاروخ باليستي

روسيا تختبر مجددا منظومة دفاعية بعد الضربة الأمريكية

السبت، 15 ابريل 2017 04:25 م
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أنها أجرت تدريبا شمل إطلاق صواريخ من منظومة الدفاع الجوي “إس 400” قرب الصين، بعد مرور أسبوع على الضربة الصاروخية الأمريكية في سوريا، التي أثارت تساؤلات بشأن جدوى المنظومة الروسية.

ونظم التدريب تحديدا في منطقة تيليمبا بجمهورية بوراتيا الروسية المتاخمة لحدود الصين، أٌقصى جنوب شرق البلاد.

وكانت روسيا أجرت الخميس تدريبات مماثلة تم خلالها إطلاق صواريخ “إس 300” و”إس 400” في منطقة أستراخان جنوبي روسيا، وأعلنت الوزارة أن المنظومة الدفاعية استهدفت بنجاح 6 صواريخ هجومية.

وأثارت الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص الجمعة الماضية تساؤلات بشأن جدوى المنظومة الدفاعية الروسية، خاصة أن الأخيرة لم تتصد لصواريخ “توماهوك” الأمريكية.

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